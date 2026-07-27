Météo en Tunisie : températures entre 30 et 47 degrés, cellules orageuses l’après-midi

La Météo en Tunisie affiche un ciel partiellement nuageux à parfois densément nuageux, lundi 27 juillet 2026, avec apparition de cellules orageuses locales accompagnées de pluies sur les régions ouest du nord et du centre, l’après-midi, et sur quelques régions de l’est en fin de journée et au cours de la nuit avec des chutes de grêles par endroits.

Vent de secteur nord sur le nord et le centre et de secteur est sur le sud, relativement fort à localement fort et dépassant temporairement 60 km/h sous orages, près des côtes et sur le sud avec phénomènes locaux de sable réduisant la visibilité horizontale.

Vent modéré ailleurs. La mer est généralement agitée à localement très agitée.

Les températures maximales sont comprises entre 30 et 36 degrés dans le nord, le centre et les régions côtières du sud, entre 37 et 40 degrés dans le reste des régions et entre 42 et 47 degrés dans le sud-ouest et l’extrême sud avec vent de sirocco.