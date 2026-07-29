Mouine Chaâbani à la tête de l’équipe de football Tunisienne jusqu’en 2030

Le coach Mouine Chaâbani est nommé à la tête de la sélection nationale tunisienne pour un contrat de quatre ans annonce le bureau de la Fédération tunisienne de football (FTF) à la suite de sa réunion organisée mardi 28 juillet 2026.

Mouine Chaâbani, âgé de 45 ans, succède à Sabri Lamouchi, relevé de ses fonctions à l’issue de la lourde défaite concédée face à la Suède (1-5), lors du premier match de la Tunisie au Mondial 2026 (groupe F).

L’intérim avait ensuite été assuré par le Français Hervé Renard, qui a dirigé la sélection lors des deux rencontres suivantes, perdues contre le Japon (0-4) et les Pays-Bas (1-3).

Le bureau fédéral a également validé la composition du nouveau staff technique. Celui-ci sera composé de Mourad Melki et Seifallah Hosni en qualité d’entraîneurs adjoints, de Khaled Maghzaoui comme entraîneur des gardiens, de Hatem Boulila en tant que préparateur physique et de Wissem Safouat au poste d’analyste vidéo.

La FTF a, par ailleurs, entériné la proposition du ministère de la Jeunesse et des Sports de nommer Ridha Jeddi au poste de directeur technique national. Ce dernier a été chargé d’élaborer une nouvelle organisation de la Direction technique nationale ainsi que son plan d’action, lesquels seront soumis dans les meilleurs délais au bureau fédéral pour validation.

Ancien entraîneur de l’Espérance Sportive de Tunis, Mouine Chaâbani s’est imposé parmi les techniciens tunisiens les plus titrés de sa génération. Il a conduit le club sang et or à deux sacres consécutifs en Ligue des champions de la CAF en 2018 et 2019, avant de poursuivre sa carrière en Egypte avec Al Masry puis Ceramica Cleopatra.

Sa dernière expérience à la Renaissance Sportive de Berkane a été particulièrement fructueuse. Sous sa direction, le club marocain a remporté le premier titre de champion de son histoire, en plus de s’adjuger la Coupe de la Confédération de la CAF 2024-2025.

Tekiano avec TAP