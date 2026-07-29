Université de Tunis El Manar et la Croix-Rouge française examinent des projets de coopération

Une séance de travail s’est tenue récemment entre le président de l’Université de Tunis El Manar, Moez Chafra, et une délégation de la Croix-Rouge française autour de projets de formation conjoints sur l’inclusion des personnes en situation de handicap, la valorisation de la recherche scientifique et le développement de la simulation médicale conformément aux normes internationales de qualité.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du programme d’activités du plan stratégique 2024-2027 de l’Institut supérieur des sciences infirmières de Tunis (ISSIT), visant à renforcer la coopération internationale dans les domaines de la formation et de la recherche, indique l’Université dans un communiqué publié mercredi.

Dans ce contexte, l’ISSIT a accueilli une délégation de la Croix-Rouge française dans le cadre d’une mission de travail organisée du 13 au 15 juillet courant, marquée par des séances de concertation et d’échange d’expertises sur les méthodes de formation et l’utilisation des technologies de simulation dans le domaine des sciences infirmières.

Cette mission vise à consolider la coopération entre les deux parties, à développer des projets de recherche conjoints et à favoriser la mobilité des étudiants ainsi que des cadres pédagogiques et administratifs.

L’Université de Tunis El Manar occupe la 655e place mondiale parmi les meilleures universités au monde, la 261e place pour l’indicateur relatif à l’enseignement et à l’employabilité, ainsi que la 289e place pour l’indicateur du réseau international de recherche. Elle se classe également première à l’échelle nationale et maghrébine, d’après le QS World University Rankings 2027.

Tekiano avec communiqué