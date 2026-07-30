Le taekwondiste tunisien Adem Salmi remporte la médaille d’or à l’Open du Vietnam

Le taekwondiste tunisien Adem Salmi a remporté la médaille d’or dans la catégorie des moins de 63 kg, mercredi 29 juillet 2026, lors de l’Open international de taekwondo du Vietnam.

Le Tunisien a battu en finale le Vietnamien Ho Si Duc sur le score de 2 manches à 0 informe la Fédération Tunisienne de Taekwondo.

Adem Salmi s’était qualifié pour la finale après avoir éliminé le représentant de Hong Kong Lam Kwun Yin en quarts de finale (2-0), puis le Kazakh Alisher Akbi en demi-finales (2-0).

L’Open du Vietnam est une compétition classée G1 par la Fédération mondiale de taekwondo (World Taekwondo).

Tekiano avec TAP