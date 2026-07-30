Météo en Tunisie : températures entre 30 et 41 degrés

La Météo en Tunisie affiche un ciel peu à partiellement nuageux sur la plupart des régions, jeudi 30 juillet 2026. Les nuages deviennent parfois denses sur les régions côtières est avec quelques pluies faibles et éparses.

Vent de secteur nord virant vers le secteur est sur le centre et le sud, modéré à relativement fort près des côtes est et sur le sud et faible à modéré ailleurs. La mer est agitée sur les côtes est et peu agitée dans le nord.

Les températures maximales sont comprises entre 30 et 34 degrés dans les régions côtières et les hauteurs, entre 35 et 39 degrés dans le reste des régions et atteignant 41 degrés dans l’extrême sud-ouest.