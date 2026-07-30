Mobilisation de la diaspora au cœur des régions tunisiennes : L’ATUGE organise le Diaspora Regional Networking 2026

Dans le cadre du Diaspora Month 2026, l’Association des Tunisiens des Grandes Écoles (ATUGE), en partenariat avec la World Alliance of Tunisian Talents (WATT), poursuit sa mobilisation en faveur du développement régional à travers une série de rencontres Diaspora Regional Networking (DRN) organisées dans plusieurs régions de Tunisie.

Prévue du 28 juillet au 18 août 2026, cette tournée nationale ambitionne de faire de la période estivale un temps fort de dialogue, de partage d’expertise et de coopération entre la diaspora tunisienne et les écosystèmes économiques régionaux.

Décentraliser l’innovation et rapprocher les talents

Après le succès du Tunisia Global Forum (TGF) 2026, qui a réuni à Tunis les principaux acteurs de l’innovation, de l’investissement, de la recherche et de l’entrepreneuriat, les Diaspora Regional Networking prolongent cette dynamique au plus près des territoires.

Ces rencontres ont pour objectif de favoriser les échanges entre les compétences de la diaspora, les entrepreneurs, les industriels, les chercheurs, les investisseurs, les étudiants et les acteurs institutionnels de chaque région, afin de faire émerger de nouvelles opportunités de coopération et d’investissement.

Placée sous le thème de l’avenir de la Tunisie à l’ère de l’intelligence artificielle, cette édition met en lumière les défis et les opportunités liés à la transformation numérique, à l’innovation, à la création d’emplois et au développement des territoires.

Une tournée nationale au service des régions

L’ATUGE ira à la rencontre des écosystèmes régionaux à travers un programme qui couvrira plusieurs pôles économiques du pays :

– Sfax : le 28 juillet à 18h00, à la Maison de France ;

– Sousse : le 30 juillet à 10h00, à Novation City ;

– Djerba : le 4 août à 18h00, au Centre Elife Djerba ;

– Bizerte : le 6 août à 18h00, au Coworking Business Center ;

– Hammamet : le 13 août à 18h00, à Hammamet Valley ;

– Béja–Jendouba : le 18 août à 18h00, au CSR Coworking Space Jendouba.

L’ATUGE invite les entrepreneurs, les porteurs de projets, les chercheurs, les universitaires, les étudiants, les investisseurs, les représentants des institutions ainsi que les membres de la diaspora tunisienne présents en Tunisie durant l’été à participer à ces rencontres.

En rapprochant les talents de la diaspora des réalités et des ambitions des régions, l’ATUGE réaffirme sa conviction que l’innovation, le transfert de compétences et l’investissement constituent des leviers essentiels pour accélérer le développement économique, renforcer l’attractivité des territoires et bâtir une Tunisie plus compétitive et plus inclusive.

Tekiano avec communiqué