Festival International de Gabès 2026 : Saber Rebaï, Amina Fakhet, Nordo, Kaso, chirine lajmi… Tout le programme!
Le Festival International de Gabès s’organise dans une 41ème édition du 31 juillet au 24 août 2026 avec pour thème “Nous sommes nés de nouveau pour être ce que nous voulons être…”, informe l’association du Festival International de Gabès.
Le lancement du festival d’été de Gabès se fera avec le spectacle “Lawaëj Soufia” (لواعج صوفية) de Salah Baccar vendredi 31 juillet 2026, une production de l’association du festival.
Ce spectacle constitue un voyage spirituel alliant la beauté de la voix, la profondeur des mots et la magie du soufisme. La clôture de cette édition le 24 août sera assurée par les artistes Rayen Youssef et Dorra Fourti.
L’ouverture de cet évènement annuel est précédé d’un colloque sur “L’horizon de la modernisation en Tunisie entre les acquis de l’indépendance et les obstacles au progrès. Soixante-dix ans d’indépendance : pourquoi le projet de modernisation a-t-il reculé ?” (29 et 30 juillet).
Programme du festival international Gabès 2026 à l’espace de la Foire de Gabès :
31 juillet : Lawaëj Soufia de Salah Baccar
02 août : Pièce de théâtre PSY – de l’artiste Jaafar Guesmi
04 août : Concert d’El Basta (Algérie)
05 août : Pièce de théâtre Papa Noël – de l’artiste Saber Oueslati
06 août : Spectacle Zarda – de l’artiste Najla Tounsia
07 août : L’artiste Walid Salhi
09 août : Pièce de théâtre Weld Al Talyani de Sofien Dahech, Lobna Sdiri et Noureddine Bouhajba
10 août : Kaso
11 août : Khayal Jamil (Beau Rêve) – Spectacle de théâtre de marionnettes pour enfants
12 août : Spectacle de l’artiste Nordo
13 août : Spectacle Ma Ydhhaknich (Ça ne me fait pas rire) – de l’artiste Yassine Salhi
14 août : Spectacle de l’artiste Chirine Lajmi
15 août : Bilel Tacchini (Algérie)
16 août : Spectacle Al Mahafel
17 août : Concert de l’artiste Yosra Mahnouch
18 août : Pièce de théâtre Visa – de l’artiste Karim Gharbi
19 août : Concert de l’artiste Amina Fakhet
20 août : Concert de l’artiste Nour Chiba
21 août : Concert de l’artiste Saber Rebaï
22 août : Spectacle Young RZ
24 août : Concert de Rayen Youssef et Dorra Fourti
les billets du Festival International de Gabès 2026 sont en vente en ligne sur le site teskerti. Tous les spectacles débutent à 22h.
Tekiano avec TAP
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