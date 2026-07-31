Festival International de Gabès 2026 : Saber Rebaï, Amina Fakhet, Nordo, Kaso, chirine lajmi… Tout le programme!

Le Festival International de Gabès s’organise dans une 41ème édition du 31 juillet au 24 août 2026 avec pour thème “Nous sommes nés de nouveau pour être ce que nous voulons être…”, informe l’association du Festival International de Gabès.

Le lancement du festival d’été de Gabès se fera avec le spectacle “Lawaëj Soufia” (لواعج صوفية) de Salah Baccar vendredi 31 juillet 2026, une production de l’association du festival.

Ce spectacle constitue un voyage spirituel alliant la beauté de la voix, la profondeur des mots et la magie du soufisme. La clôture de cette édition le 24 août sera assurée par les artistes Rayen Youssef et Dorra Fourti.

L’ouverture de cet évènement annuel est précédé d’un colloque sur “L’horizon de la modernisation en Tunisie entre les acquis de l’indépendance et les obstacles au progrès. Soixante-dix ans d’indépendance : pourquoi le projet de modernisation a-t-il reculé ?” (29 et 30 juillet).

Programme du festival international Gabès 2026 à l’espace de la Foire de Gabès :

31 juillet : Lawaëj Soufia de Salah Baccar

02 août : Pièce de théâtre PSY – de l’artiste Jaafar Guesmi

04 août : Concert d’El Basta (Algérie)

05 août : Pièce de théâtre Papa Noël – de l’artiste Saber Oueslati

06 août : Spectacle Zarda – de l’artiste Najla Tounsia

07 août : L’artiste Walid Salhi

09 août : Pièce de théâtre Weld Al Talyani de Sofien Dahech, Lobna Sdiri et Noureddine Bouhajba

10 août : Kaso

11 août : Khayal Jamil (Beau Rêve) – Spectacle de théâtre de marionnettes pour enfants

12 août : Spectacle de l’artiste Nordo

13 août : Spectacle Ma Ydhhaknich (Ça ne me fait pas rire) – de l’artiste Yassine Salhi

14 août : Spectacle de l’artiste Chirine Lajmi

15 août : Bilel Tacchini (Algérie)

16 août : Spectacle Al Mahafel

17 août : Concert de l’artiste Yosra Mahnouch

18 août : Pièce de théâtre Visa – de l’artiste Karim Gharbi

19 août : Concert de l’artiste Amina Fakhet

20 août : Concert de l’artiste Nour Chiba

21 août : Concert de l’artiste Saber Rebaï

22 août : Spectacle Young RZ

24 août : Concert de Rayen Youssef et Dorra Fourti

les billets du Festival International de Gabès 2026 sont en vente en ligne sur le site teskerti. Tous les spectacles débutent à 22h.

Tekiano avec TAP