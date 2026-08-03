Météo en Tunisie : ciel dégagé, températures en hausse

La Météo en Tunisie se caractérise par un ciel dégagé, lundi 03 août 2026, et une augmentation des températures. Le ciel devient plus nuageux l’après-midi sur les régions intérieures du Centre, ainsi que localement sur le Nord et le Sud.

Des cellules orageuses accompagnées de pluies sont attendues sur ces régions, avant de s’étendre progressivement à certaines zones de l’Est.

Les températures maximales oscilleront entre 31 et 34°C sur les régions côtières et les hauteurs, et entre 38 et 43°C dans le reste du pays. Le sirocco soufflera localement, accentuant la sensation de chaleur.

Le vent sera de secteur sud, faible à modéré en matinée, puis relativement fort dans l’après-midi près des côtes est et sur les hauteurs.

La mer est peu agitée à progressivement agitée sur les côtes est au fil de la journée.