Météo en Tunisie : hausse des températures, cellules orageuses

La Météo en Tunisie affiche quelque nuages couvrent la plupart des régions, mardi 04 aout 2026, puis deviendront progressivement denses l’après-midi sur les régions du Nord Ouest et du Centre.

Ils s’accompagnent d’une apparition de cellules orageuses qui intéresseront ensuite localement les régions de l’Est, avec des pluies parfois abondantes et de chutes de grêle dans des endroits limités, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Sud faible à modéré, puis il se renforcera relativement l’après-midi près des côtes Est, lors de l’apparition des averses orageuses. La mer sera peu agitée à agitée sur les côtes Est.

Les températures sont en légère hausse, avec des maximales comprises entre 36 et 42 degrés dans les régions côtières et sur les hauteurs, entre 42 et 46 degrés dans le reste des régions, et atteignant 47 degrés dans l’extrême Sud-Ouest, avec apparition locale de sirocco.