JCC 2026 : ouverture des inscriptions des films pour les compétitions officielles

Le comité d’organisation de la 37e édition des Journées Cinématographiques de Carthage, JCC 2026, annonce l’ouverture des inscriptions de films pour ses compétitions officielles, prévues du 12 au 19 décembre 2026.

Les compétitions officielles des JCC concernées sont :

• Compétition des longs métrages de fiction

• Compétition des longs métrages documentaires

• Compétition des courts métrages

• Compétition Carthage Ciné Promesse

Les films doivent être inscrits exclusivement en ligne via la plateforme électronique suivante : https://inscription.jcc.tn

Les inscriptions pour les JCC 2026 sont ouvertes jusqu’au 15 septembre 2026.

Conformément au règlement du festival, les œuvres soumises doivent être réalisées par des cinéastes d’origine africaine ou arabe. Les règlements des JCC stipulent également que les films doivent être de production récente, soit achevés dans les 24 mois précédant l’événement, et ne pas avoir fait l’objet d’une diffusion publique ou commerciale en Tunisie avant l’ouverture de la session.

Tekiano