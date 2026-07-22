Deux de médailles de Bronze pour la Tunisie au tournoi international de taekwondo de Chuncheon

La Fédération tunisienne de taekwondo a annoncé dans un communiqué que la Tunisie a terminé sa participation au tournoi international de taekwondo de Chuncheon, en Corée du Sud, avec deux médailles de bronze.

Ce tournoi classé “G2” s’est déroulé sur deux jours et s’est achevé ce mardi 21 juillet 2026. Les médailles ont été remporté par les taekwondoïstes tunisiennes Wafa Masghouni et Cheima Toumi dans la catégorie des moins de 62 kg.

Wafa Masghouni avait battu au premier tour la représentante du Taipei chinois Hsu Man-Lin (2-0), avant de dominer les Sud-Coréennes Choi Subin en huitièmes de finale et Kim Yun-young en quarts de finale par le même score (2-0). Elle s’est ensuite inclinée en demi-finale face à Wang Wei-Shai, du Taipei chinois (1-2)

De son côté, Cheima Toumi a entamé son parcours par trois victoires consécutives (2-0), face à la Sud-Coréenne Lee Gun au premier tour, puis contre sa compatriote Lee Gwa en huitièmes et l’Australienne Gabrielle Plewitt en quarts de finale. Elle a toutefois été contrainte à l’abandon en demi-finale face à la Sud-Coréenne Kim Ga-hyeon, en raison d’une blessure.

La fédération tunisienne de taekwondo précise que la Tunisie a participé à ce tournoi, qui a rassemblé 1500 taekwondoistes seniors de plus de 50 pays, avec quatre éléments.

Le duo composé d’Ouhoud Ben Aoun et Aicha Zoghbi n’est pas parvenu à monter sur le podium, tandis qu’Ikram Dhahri a été victime d’une blessure l’ayant empêchée de prendre part à la compétition, indique le communiqué.

Cette participation s’inscrit dans le cadre de la préparation aux Jeux Méditerranéens de Tarente, en Italie, et au Championnat du monde de taekwondo féminin en Chine, tous deux prévus au cours de l’année 2026.

Tekiano avec communiqué