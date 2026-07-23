Samsung apporte le filtrage d’appels en arabe et s’engage davantage envers Galaxy AI conçue pour la région

Samsung Electronics MENA annonce que le filtrage d’appels (Call Screening), l’un des outils quotidiens les plus pratiques de Galaxy AI, est désormais disponible en arabe sur les appareils Galaxy compatibles.

Les utilisateurs de Galaxy à travers la région peuvent désormais faire filtrer les appels de correspondants inconnus dans leur propre langue. Il s’agit d’une étape importante dans l’engagement plus large de Samsung à concevoir une IA qui fonctionne concrètement pour cette région.

Le filtrage d’appels offre aux utilisateurs une manière plus intelligente de gérer les appels provenant de numéros inconnus. Au lieu de deviner qui est l’appelant et s’il convient de répondre, les utilisateurs voient la conversation se dérouler sous forme de transcription écrite en direct sur leur écran, Galaxy AI accueillant l’appelant, lui demandant qui il est et pourquoi il appelle, puis relayant ses réponses.

L’utilisateur garde le contrôle total, ce qui lui permet de filtrer facilement les spams et les appels sans importance. Avec l’ajout de la prise en charge de la langue arabe, le filtrage d’appels comprend désormais et répond dans la langue que des centaines de millions de personnes utilisent à travers la région comme principal moyen de communication.

L’importance de cette nouveauté dépasse le simple aspect pratique. Dans la région MENAPT, l’arabe rivalise avec l’anglais en tant que langue la plus couramment configurée par les utilisateurs sur leur téléphone, ce qui rend essentiel le fait que les fonctionnalités de Galaxy AI fonctionnent de manière native en arabe pour servir les millions de personnes qui en dépendent à travers la région.

Ce lancement reflète une philosophie que Samsung défend depuis longtemps : réduire la distance entre les capacités mondiales de l’IA et les besoins réels et quotidiens des personnes qui l’utilisent. Depuis l’introduction initiale de Galaxy AI en arabe, Samsung est resté déterminé à faire en sorte que chaque fonctionnalité semble authentiquement régionale plutôt que simplement traduite, et le filtrage d’appels se présente comme la dernière expression de cette vision.

« Nous pensons que l’IA la plus puissante est celle que l’on remarque à peine, qui travaille en arrière-plan pour faciliter les moments du quotidien », a déclaré Kyunghwan Brian Cha, Vice-Président Exécutif, Samsung Electronics MENA. « C’est exactement ce que fait le filtrage d’appels.

Il s’attaque à un point de friction et l’élimine discrètement. L’ajout de la prise en charge de la langue arabe témoigne de notre conviction plus large selon laquelle la technologie doit s’adapter aux personnes et à leur façon de vivre, et non l’inverse. »

La localisation n’est pas un effort ponctuel pour Samsung, mais un engagement continu. La prise en charge de l’arabe dans le filtrage d’appels s’ajoute à un ensemble croissant de fonctionnalités de Galaxy AI conçues spécifiquement pour la région, et elle ouvre la voie à un avenir où les expériences d’IA les plus avancées seront également les plus pertinentes pour les utilisateurs de la région MENA.

Le filtrage d’appels en arabe a déjà commencé à être déployé pour les utilisateurs sous One UI 8.5 ou version ultérieure. Il est disponible sur les séries Galaxy S26, Galaxy S25, Galaxy Z Fold7, le Galaxy Z Flip7, le Galaxy TriFold, et la Galaxy Tab S11, ainsi que sur le Galaxy S25 FE, le Galaxy Z Flip7 FE, la série Galaxy S24, le Galaxy S24 FE et le Galaxy Z Flip6.

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