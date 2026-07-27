LG InstaView franchit le cap des 5,3 millions d’unités vendues dans le monde

À l’occasion du dixième anniversaire de son réfrigérateur InstaView™, LG Electronics (LG) célèbre une étape importante avec plus de 5,3 millions d’unités vendues dans le monde depuis son lancement en 2016, soit l’équivalent d’un réfrigérateur vendu environ chaque minute.

Grâce à sa technologie emblématique permettant de voir l’intérieur du réfrigérateur sans ouvrir la porte, InstaView a transformé l’expérience utilisateur tout en contribuant à limiter les pertes d’air froid et à améliorer la conservation des aliments.

Le succès d’InstaView s’étend à l’ensemble des marchés internationaux. L’Amérique du Nord demeure le principal marché de la gamme, représentant près de 30 % des ventes cumulées, tandis que l’Europe, l’Asie et l’Amérique latine enregistrent une croissance continue, portée par un intérêt croissant pour les appareils électroménagers premium, économes en énergie et durables.

Au-delà de ses performances, InstaView s’est imposé comme une référence en matière d’innovation et de design. La technologie a été récompensée par plusieurs distinctions internationales prestigieuses, notamment les Red Dot Design Award, iF Design Award, IDEA et le CES® Innovation Award.

Selon l’analyse des avis clients réalisée par LG, la perception d’InstaView a évolué au fil des années. Si les premiers utilisateurs mettaient en avant les bénéfices fonctionnels de la technologie, les consommateurs apprécient aujourd’hui tout autant son design raffiné, son intégration dans la cuisine moderne et le confort d’utilisation qu’elle apporte au quotidien.

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