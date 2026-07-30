Universités privées en Tunisie en 2026 : liste des établissements privés autorisés et celles assurant une formation d’ingénieurs

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique rappelle que toutes les informations concernant les Universités privées en Tunisie ou les établissements d’enseignement supérieur privés tunisiens agréés par l’Etat sont disponibles uniquement sur le site du ministère et sur ses différents supports et canaux officiels.

Concernant la formation dans le domaine de l’ingénierie, le ministère souligne que 28 établissements d’enseignement supérieur privé sont habilités à assurer ce cursus et ils sont répartis sur plusieurs gouvernorats du pays, notamment Tunis, Sousse, Sfax, Monastir, Nabeul, Nefta et Carthage.

Liste des établissements privés d’enseignement supérieur assurant une formation d’ingénieurs :

Ce sont 90 établissements d’enseignement supérieur privés qui sont agréés pour l’Année Universitaire 2025-2026, répartis à travers plusieurs régions de Tunisie, offrent une grande diversité de formations universitaires.

Liste des Établissements privés tunisiens d’enseignement supérieur au titre de l’année universitaire 2025-2026:

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Le ministère met en garde contre les publicités, les rumeurs et les informations erronées diffuées sur d’autres supports non officiels, appelant les étudiants à vérifier la liste des établissements agréés disponible sur le site officiel du ministère avant de s’inscrire dans n’importe quelle institution.

Tekiano