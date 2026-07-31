Météo en Tunisie : ciel dégagé, mer peu agitée

La Météo en Tunisie se caractérise par un ciel dégagé à peu nuageux, devenant parfois nuageux l’après-midi du vendredi 31 juillet 2026 sur les hauteurs du Nord et du Centre, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM).

Le vent souffle de secteur Est, faible à modéré, devenant relativement fort à localement fort l’après-midi sur l’extrême Sud, avec des phénomènes locaux de sable.

La mer est peu agitée. Les températures maximales varieront entre 32 et 36 °C sur les régions côtières et les hauteurs, et entre 37 et 41 °C dans le reste des régions, avec apparition locale de sirocco.