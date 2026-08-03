La tournée de Boudchart fait escale en Tunisie avec une première halte à Sfax

Après avoir retrouvé le public marocain à Mawazine, Boudchart a confirmé son rayonnement régional en Arabie Saoudite , où son concert à Riyad a rencontré un vif succès la semaine dernière.

Devant un public saoudien particulièrement réceptif, le compositeur et chef d’orchestre marocain a une nouvelle fois démontré la force de son concept musical participatif, confirmant l’engouement grandissant qu’il suscite au Moyen-Orient.

Fort de cette dynamique, Boudchart se produira au Festival International de Jerash le 29 juillet 2026 avant de débuter sa tournée tunisienne le 08 août 2026 sur la scène du Festival International de Sfax, le 08 août 2026.

Le choix de Sfax pour inaugurer cette étape tunisienne confirme la place majeure qu’occupe désormais la Tunisie dans le parcours artistique de Boudchart. Elle témoigne de la relation privilégiée qu’il entretient avec le public tunisien malgré son agenda international dense. Ce public qui suit l’évolution de son projet musical depuis ses débuts et fait de chacune de ses venues un rendez-vous annuel incontournable.

Cet ancrage tunisien illustre un lien durable, qui se perpétue d’ailleurs tout au long de l’année dans les foyers tunisiens grâce aux rediffusions télévisées de ses spectacles sur une chaîne nationale.

Par ailleurs et depuis le lancement de son projet, Boudchart compte dans son équipe plusieurs musiciens tunisiens qui l’accompagnent sur toute l’année partout où il se produit dans le monde.

« Peu importe les scènes que nous arpentons à travers le monde, retrouver le public tunisien a toujours une saveur unique. Revenir chanter avec ce public qui me comble de bonheur depuis ma première participation au festival de Carthage en 2024 est à chaque fois un immense plaisir. », a déclaré Boudchart

À Sfax, Boudchart présentera son expérience musicale participative « La chorale, c’est vous », un concept dans lequel le public ne se contente pas d’assister au spectacle, mais en devient l’une des voix principales.

Depuis son lancement en 2022, ce concept novateur a conquis des dizaines de milliers de personnes à travers le monde, propulsé notamment par la vidéo devenue virale de l’interprétation collective du titre « Gana El Hawa » par le public casablancais au Stade Mohammed V. Cet écho mondial a hissé l’expérience Boudchart au rang de véritable phénomène culturel.

Fidèle à sa mission de transmission, Amine Boudchart agit également en véritable parrain de la jeune création. À chaque concert, il invite sur scène des musiciens, chanteurs et danseurs émergents, leur offrant l’opportunité précieuse de se produire devant un large public et d’accroître leur visibilité.

Et concernant le programme musical, Boudchart promet un programme qui fera dialoguer le patrimoine musical local, les grands classiques de la chanson arabe , des titres internationaux revisités et ses compositions inédites.

Cette participation au Festival de Sfax marque une nouvelle étape dans le parcours international de Boudchart. Après la Tunisie, la tournée se prolongera en Europe, en Amérique du Nord puis au Moyen-orient avec plusieurs rendez-vous annoncés notamment à Bordeaux, Toulouse, Marseille, Bruxelles, Düsseldorf, Madrid, Genève, Paris, Montréal, Québec, Ottawa et Toronto, Kuwait et Abudhabi.

À travers cette tournée, Boudchart continue de faire voyager une expérience née d’une conviction simple : la musique prend une dimension particulière lorsqu’elle devient collective.

Tekiano avec communiqué