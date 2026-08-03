LG Micro RGB evo AI redéfinit l’expérience du cloud gaming

LG Electronics dévoile les performances gaming de son téléviseur LG Micro RGB evo AI, une nouvelle référence qui combine une qualité d’image exceptionnelle, des technologies d’optimisation avancées et un accès simplifié aux principales plateformes de cloud gaming.

Grâce à sa technologie propriétaire Micro RGB et au processeur α11 AI doté d’un double moteur d’intelligence artificielle, le téléviseur offre des couleurs d’une grande fidélité, un contraste remarquable et un niveau de détail qui renforcent l’immersion dans les jeux.

Ces performances sont attestées par les certifications TÜV Rheinland pour la pureté du spectre RGB et Intertek pour sa couverture colorimétrique Triple 100 % et sa technologie Micro RGB Ultra Fine Color Control.

Le LG Micro RGB evo AI améliore également les contenus de plus faible résolution grâce à la technologie AI Super Upscaling, tandis que Motion Booster 330, VRR et AMD FreeSync™ Premium garantissent une expérience de jeu plus fluide, avec une faible latence et une réduction des effets de saccades.

Grande nouveauté cette année, les fonctionnalités Game Dashboard et Game Optimizer, jusqu’ici réservées aux consoles, sont désormais disponibles en cloud gaming. Les utilisateurs peuvent ainsi ajuster instantanément les paramètres d’affichage, optimiser les performances selon le type de jeu et accéder rapidement à leurs plateformes favorites.

Enfin, le LG Gaming Portal centralise des milliers de jeux cloud et free-to-play dans une interface unique, permettant aux joueurs de lancer leurs titres préférés sans téléchargement ni contrainte de stockage.

Avec le LG Micro RGB evo AI, LG confirme sa volonté d’offrir une expérience de jeu toujours plus immersive, fluide et accessible, en faisant du cloud gaming une véritable expérience premium.

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