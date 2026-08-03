TRANSTU : nouvelle ligne de bus reliant la Cité Zayatine à la zone industrielle de la Charguia

La Société des Transports de Tunis (TRANSTU) mettra en service, à partir du lundi 3 août 2026, une nouvelle ligne de bus portant le numéro 511 reliant la Cité Zayatine à la zone industrielle de la Charguia, afin de répondre aux demandes des habitants de cette zone, de rapprocher les services de transport public et de faciliter leurs déplacements.

Cette nouvelle ligne de Bus de Tunis s’étend sur un parcours de 14 kilomètres à l’aller et de 20 kilomètres au retour, avec un tarif unifié fixé à 1 000 millimes, selon la TRANSTU.

À l’aller, l’itinéraire du bus desservira la Cité Zayatine, le cimetière Sidi Yahia, Bab Sidi Abdessalam, Bab Saadoun, la Banque du sang, le Bardo 1 et 2, le Centre de formation, Ras Tabia, le campus universitaire d’El Manar, le Centre de traumatologie d’El Manar, El Manar 1, El Menzah 6, la Cité des Sciences et le dépôt de bus de la Charguia, jusqu’au terminus.

Au retour, le bus empruntera un trajet au départ du terminus, passant par le dépôt de bus de la Charguia, l’Aérogare Fret, les Berges du Lac, le terminus de la ligne 347 à Tunis-Marine, la route de La Marsa, la rue Cyrus le Grand, l’avenue Mohamed V, la place Pasteur, El Menzah, la route radiale (X), El Manar 1, le campus universitaire d’El Manar, Rommana, le Bardo 2 et 1, Meftah Saadallah et la caserne militaire, pour terminer son parcours à la Cité Zayatine (Le Parc).

Deux dessertes quotidiennes ont été programmées sur cet itinéraire : la première à 07h00 au départ de la Cité Zayatine, et la seconde à 14h30 au retour depuis la Charguia.

Tekiano avec TAP