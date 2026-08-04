Le Lab’ess lance l’appel à candidatures de la 3ème cohorte de son programme d’accélération Orange Corners Innovation Fund (OCIF)

Le Lab’ess lance une nouvelle édition de son programme d’accélération Orange Corners, conçu pour accompagner les entreprises à impact dans le développement de leurs projets et l’amplification de leur impact.

Forte des enseignements tirés des précédentes éditions de son programme d’accélération et dans une démarche d’amélioration continue, cette nouvelle cohorte fait évoluer son dispositif afin de proposer un accompagnement toujours plus adapté aux réalités des entreprises accompagnées.

Le programme intègre ainsi un mécanisme de financement revisité, modulé selon les besoins et le potentiel de développement de chaque projet.

Cette année, le programme ouvrira ses portes à des entrepreneur.e.s engagé.e.s, qui bénéficieront d’un accompagnement individuel ainsi que d’un financement dédié pour accélérer leur croissance dans le cadre de la 3ème cohorte.

Une opportunité destinée aux entreprises qui sont déjà sur le marché et qui développent des solutions innovantes, viables et à fort impact, tout en créant une valeur durable pour la société et l’environnement.

Ce programme s’articule autour des axes suivants :

▶ Des formations et workshops ciblés pour permettre aux entrepreneur.e.s de consolider leur modèle économique, renforcer leur stratégie, accélérer leur développement commercial et optimiser leur accès au financement.

▶ Un accompagnement individuel, soit deux rendez-vous par mois minimum avec l’équipe du Lab’ess et des expert.e.s spécialisé.e.s.

▶ Une mise en réseau à travers des événements de networking et un accès à une plateforme d’entrepreneur.e.s et d’expert.e.s internationaux basés dans 22 pays. ▶ Un financement de 80 000 à 120 000 TND par projet, accordé sous forme de prêt d’honneur et de subvention (min 10 %).

▶ Une évaluation de l’impact, avec des outils pour mesurer l’impact environnemental et/ou social des projets.

Le Lab’ess lance un appel à candidatures pour sélectionner des entrepreneur.es à impact qui bénéficieront des avantages du programme d’accélération Orange Corners de 3 mois.

Les candidat.e.s intéressé.e.s peuvent compléter le formulaire disponible sur www.labess.tn canditatez/acceleration/ jusqu’au 30 août 2026. Le programme débutera le 14 septembre 2026.

Le programme est ouvert aux entreprises de droit tunisien disposant d’au moins une année d’existence juridique à la date de dépôt de candidature.L’entreprise doit démontrer un impact environnemental et/ou social positif sur la société, contribuant aux Objectifs de Développement Durable (ODD).

Une attention particulière est accordée à l’agroalimentaire et l’agribusiness, l’économie verte et la transition énergétique, les services à impact social et la création d’emplois pour les jeunes hors des grands centres urbains 3. Viabilité du modèle économique.

Tekiano avec communiqué